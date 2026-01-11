Die politische Debatte rund um Gastgeber USA soll bei der Fußball-WM im Sommer von der deutschen Nationalmannschaft ferngehalten werden. „Natürlich wird es keinen Maulkorb geben“, sagte Völler im Sport1-„Doppelpass“. Aber „natürlich kann es nicht sein, wie bei diesem sogenannten Binnendesaster in Katar, dass es praktisch am Spieltag noch Diskussionen gibt“.

In Katar hatte es wegen der Menschenrechtslage beim DFB-Team tagelange Debatten um die „One-Love“- Binde gegeben. Am Ende hatte der Weltverband Fifa die Binde verboten, die Mannschaft gab vor dem (dann verlorenen) Auftakt gegen Japan ein Statement ab, indem sich die Spieler beim Mannschaftsfoto den Mund zuhielten. Diese Diskussionen bis kurz vor dem Spiel seien keine gute Idee gewesen, sagte Völler: „Das darf nicht wieder passieren. Das wird auch nicht passieren. (...) Natürlich kann jeder seine Meinung haben, aber das muss nicht am Tag vor einem Spiel sein.“

Angesichts der Verhältnisse in den USA um Präsident Donald Trump ist davon auszugehen, dass erneut politische Themen die WM überlagern. Mit Blick auf den lange verletzten Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen betonte Völler, dieser brauche „Spielpraxis“, um noch eine Chance auf das WM-Tor zu haben. Offenbar erwägt ter Stegen, sich vom FC Barcelona zum Abstiegskandidaten FC Girona ausleihen zu lassen.