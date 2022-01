Meldungen in der Übersicht

Fußball, FC Bayern: Bundesliga-Herbstmeister FC Bayern München wird zum Start ins neue Jahr gleich wieder von Corona ausgebremst. Der Verein gab am Samstagabend bekannt, dass nach dem Urlaub Kapitän Manuel Neuer (auf den Malediven), Kingsley Coman (Dubai), Corentin Tolisso (Frankreich) und der Engländer Omar Richards positiv auf das Virus getestet worden seien.

Es gehe allen Spielern gut, berichtete der Rekordmeister. Das gelte auch für den ebenfalls positiv getesteten Co-Trainer Dino Toppmöller. Alle fünf Infizierten befänden sich in häuslicher Quarantäne. Die Mannschaft des FC Bayern wird nun erst an diesem Montag mit der Rückrundenvorbereitung beginnen. Das erste Spiel der Münchner findet am kommenden Freitag gegen Borussia Mönchengladbach statt.

Ursprünglich war der Trainingsstart für Sonntag geplant. Infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemielage würden aber nun zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am Montagmorgen PCR-getestet.

Darts, WM: Ex-Weltmeister Gary Anderson ist souverän ins Halbfinale der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace eingezogen. Der Schotte besiegte im Viertelfinale am Neujahrstag den Engländer Luke Humphries mit 5:2 und steht zum siebten Mal in seiner Karriere in der Vorschlussrunde bei der WM.

Anderson, der 2015 und 2016 den Titel holte und im Vorjahr im Finale gegen Gerwyn Price (Wales) das Nachsehen hatte, kämpfte sich nach schwachem ersten Satz ins Match und kam am Ende auf einen soliden Average von 96,32. Im Halbfinale trifft Anderson auf Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) oder Callan Rydz (England). Zuvor war der Engländer James Wade, Nummer vier der Setzliste, durch ein ungefährdetes 5:0 über Landmann Mervyn King als erster Spieler ins Halbfinale eingezogen.

Basketball, NBA: LeBron James hat die Los Angeles Lakers zum Jahresabschluss zu einem klaren Sieg geführt. Beim 139:106 der Lakers gegen die Portland Trail Blazers überragte James mit seinem persönlichen Saisonbestwert von 43 Punkten und war der mit Abstand erfolgreichste Werfer auf dem Parkett. Zudem holte er 14 Rebounds. Mit jetzt 18 Siegen aus 37 Spielen ist Los Angeles Achter in der Western Conference.

Einen Platz davor liegen die Dallas Mavericks nach einem 112:96 bei den Sacramento Kings. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber fehlte den Texanern dabei ebenso wie Topstar Luka Doncic. Beide befinden sich im Coronaprotokoll der nordamerikanischen Profiliga.

Dies gilt auch für Dennis Schröder (Boston Celtics) und Isaac Bonga (Toronto Raptors), deren Teams auch ohne die Deutschen Erfolge verbuchten. Isaiah Hartenstein fehlte den Los Angeles Clippers beim 108:116 in Toronto erneut wegen einer Knöchelverletzung, Daniel Theis kam für die Houston Rockets (110:120 gegen Miami Heat) erneut nicht zum Einsatz.

Wintersport, Rodeln: Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben beim Rennrodel-Weltcup in Winterberg ihren ersten Saisonsieg gefeiert und Platz drei in der Gesamtwertung erobert. Die Olympiasieger gewannen am Samstag bei schwierigen Bedingungen vor den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller und Yannick Müller/Armin Frauscher. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm kamen auf Rang elf.

Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken wurden nach einem Sturz disqualifiziert, die Gesamtweltcup-Ersten Andris und Juris Sics belegten nur Platz 18. Bei Temperaturen von fast zehn Grad war es nicht leicht für die Athleten und es gab eine Reihe von Stürzen. "Das Feedback vom Eis war nicht so da. Die Bahn war heute unberechenbar", sagte Arlt.

Internationaler Fußball, Italien: Der italienische Fußball-Verein US Salernitana soll an den Unternehmer Danilo Iervolino verkauft werden und den Ausschluss aus der Serie A damit noch abwenden. Am Silvesterabend kurz vor Mitternacht teilten die Treuhänder des Vereins Medienberichten zufolge mit, dass Iervolino (43) den Zuschlag erhalten solle. Am Montag solle der Deal offiziell werden, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa.

Es dürfte eine Einigung in letzter Minute gewesen sein. Der Verein aus Salerno südlich von Neapel, bei dem der frühere Bayern-Spieler Franck Ribéry spielt, hatte bis zum 31. Dezember Zeit, einen Besitzer zu finden, sonst wäre er aus der höchsten italienischen Liga ausgeschlossen worden. Bislang war Claudio Lotito, Präsident von SS Lazio, einer der Eigentümer. Laut Statuten ist es aber nicht möglich, dass eine Person bei zwei Clubs in leitender Funktion tätig ist. Salernitana hat 45 Tage Zeit, den Verkauf offiziell abzuwickeln.

"Ich werde alles versuchen, um Salernitana in der Serie A zu halten", sagte Iervolino laut Corriere dello Sport. Das wird auch sportlich schwierig: Der Verein ist mit nur acht Punkten Schlusslicht der Tabelle. Am letzten Spieltag der Hinrunde kurz vor Weihnachten war die Partie der Süditaliener bei Udinese Calcio ausgefallen, weil die Gäste nach mehreren Covid-19-Fällen im Team nicht antreten konnten.