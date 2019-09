Via Instagram: Augustin verabschiedet sich aus Leipzig

Artikel per E-Mail versenden

Leipzig (dpa) - Der Wechsel von Jean-Kévin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zur AS Monaco ist offenbar perfekt. Am Sonntagmittag verabschiedete sich der Stürmer via Instagram aus Leipzig.

"Mit ein wenig Traurigkeit müssen wir uns heute verabschieden. Ich wünschte, es hätte etwas besser funktioniert, aber ich möchte das Positive beibehalten", schrieb Augustin in dem sozialen Netzwerk.

Kurz darauf bestätigten beide Clubs den Transfer. Der Stürmer wird zunächst für eine Saison nach Monaco verliehen, zudem besitzt der Club aus dem Fürstentum eine Kaufoption. Nach dpa-Informationen erhält RB für die Leihe vier Millionen Euro. Die Kaufoption kann bis zu 20 Millionen in die Kassen des Clubs spülen.

Augustin war 2017 von Paris Saint-Germain für 16 Millionen Euro nach Sachsen gewechselt. Bereits in der vergangenen Saison hatte der wiederholt mit Disziplinlosigkeiten aufgefallene Angreifer einen schweren Stand. In dieser Spielzeit kam der Franzose noch nicht zum Einsatz, laborierte zudem an einer Sprunggelenksverletzung.

Augustins Abgang könnte den Weg für Patrik Schick nach Leipzig freimachen. Der Tscheche soll von der AS Rom für zwei Jahre ausgeliehen werden und im Angriff als Alternative zum dänischen Nationalspieler Yussuf Poulsen seinen Platz finden.