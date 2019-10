Rom (dpa) - Im Anschluss an das Europa-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach bei AS Rom (1:1) ist ein Mitarbeiter des Bundesligisten in der Nacht auf Freitag in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie die Borussia am Freitagmittag bestätigte, hatte der Vereinsmitarbeiter zu Dokumentationszwecken das Vorgehen der italienischen Sicherheitskräfte im Gladbacher Fanblock im Olympiastadion mit seinem Handy gefilmt. Die Polizei in Rom wollte sich zu den Vorgängen auf Anfrage zunächst nicht äußern und verwies auf eine offizielle Mitteilung im Laufe des Tages.

Der Gladbacher Club war am Tag nach dem Europapokal-Spiel zunächst bemüht, weitere Informationen über die Vorfälle und Folgen im Zuge der Europacup-Partie zu sammeln. Zwei weitere Mitarbeiter der Borussia, darunter ein Fanbeauftragter, waren zunächst in Rom geblieben. Details will die Borussia auf der für 14.00 Uhr angesetzten Pressekonferenz bekanntgeben.