Nur einen Tag nach dem späten Sieg in der WM-Qualifikation über Nordkorea ist der Portugiese Paulo Bento in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Fußball-Nationaltrainer entlassen worden. Das gab der Verband UAEFA am Mittwoch bekannt. Bento, von 2010 bis 2014 Nationaltrainer in seinem Heimatland, hatte den Posten im Sommer 2023 übernommen.