Der Fußballverband Südamerikas (Conmebol) will die Halbzeitpausen bei den für November anstehenden Endspielen der Kontinentalwettbewerbe Copa Libertadores und der Copa Sudamericana von 15 auf 25 Minuten verlängern. In einem Brief an Weltverbands-Chef Gianni Infantino bat der paraguayische Conmebol-Präsident Alejandro Domínguez um Unterstützung für einen entsprechenden Antrags auf Regeländerung. Er sei bei der IFAB eingereicht worden, dem für die Fußballregeln zuständigen Gremium. Domínguez argumentiert in seinem Brief, dass eine "leicht verlängerte Pause" die Chancen bieten würde, "den Fans im Stadion und an den TV-Schirmen ein hochqualitatives, künstlerisches Spektakel zu bieten, wie es in anderen Sportarten exzellent angenommen wird" - eine Anspielung auf die Superbowl-Show der American-Football-Liga NFL. Sie generiert bekanntermaßen obszön hohe Werbeumsätze. Domínguez führt freilich nicht das Geld ins Feld, und auch nicht die Möglichkeit, den Pausentee länger ziehen zu lassen, sondern sportliche Argumente. "Die Athleten könnten sich besser erholen, und die Trainer präzisere Anpassungen vornehmen, so dass sich das Wettbewerbsniveau und die Qualität des Spiels erhöhen würden." Paraguays Torwartlegende José Luis Chilavert kanzelte die Idee ab: "Wenn einer keine Ahnung hat vom Fußball, schlägt er Unsinn vor."