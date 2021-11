Zum Auftakt des 22. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Bayern haben sich die SpVgg Unterhaching und der 1. FC Nürnberg II am Freitagabend 1:1 (0:0) getrennt. In einem weitgehend chancenarmen Spiel fielen beide Tore in der Endphase, und zwar jeweils durch Einwechselspieler: Zunächst brachte Leonardo Vonic, den die SpVgg-Abwehr gewähren ließ, die Club-Reserve in Führung (87.). Doch nur eine Minute später glich Sandro Porta nach Vorarbeit von Bernard Kyere aus. Davor hatte Hachings Christoph Ehlich die beste Chance für seine Elf, scheiterte aber an FCN-Keeper Jan Reichart (29.). Auf der Gegenseite rettete bei einem Versuch von Tom Kunert die Latte für die Mannschaft von Sandro Wagner (74.), die nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen ist.