Die FC-Bayern-Junioren trotzen dem FC Barcelona in der Youth League ein 3:3-Unentschieden ab - und präsentieren sich in diesem Schaufenster-Wettbewerb bislang stärker als im vergangenen Jahr.

Von Christoph Leischwitz

Martin Demichelis saß zunächst auf der Gegentribüne, der U23-Trainer des FC Bayern war ja diesmal nur Zuschauer, obwohl unten auf dem Rasen des vereinseigenen Campus-Stadions auch seine Spieler gerade aufliefen. Kurz vor Anpfiff hatte der frühere Profi noch einen alten Kumpel begrüßt, Javier Saviola ist Co-Trainer bei der U19 des FC Barcelona, die am Dienstagmittag zu Gast war. Demichelis und Saviola wurden gemeinsam bei River Plate ausgebildet. Und wer weiß, vielleicht begegnen sich in ähnlicher Weise in 25 Jahren ja auch Paul Wanner und Victor Barbera wieder; Wanner wird sagen: Weißt du noch, wie ich damals gegen euch das 1:0 in der Youth League geschossen habe? Und Barbera wird lachend antworten: Ja, und weißt du noch, dass ich im selben Spiel dreimal getroffen habe?

Viele Größen von damals fanden sich unter den 1000 Besuchern, die sich die möglichen Größen der Zukunft ansahen. Cheftrainer Julian Nagelsmann sah zu, natürlich auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic, ebenso Mario Gomez und einige weitere ehemalige Bayern-Granden. Sie erlebten ein durchaus unterhaltsames, leistungsgerechtes 3:3 (2:2)-Unentschieden, bei dem die jungen Bayern nach Treffern von Wanner (6.) und David Herold (25.) zunächst alles im Griff hatten, dann aber ins Schwimmen und auch 2:3 in Rückstand gerieten. Lucas Copado traf dann zum Endstand (85.), der Sohn des einstigen Profis Francisco Copado hätte in der Nachspielzeit auch noch den Siegtreffer erzielen können, traf aber nur das Außennetz.

Insgesamt läuft es nach zwei Remis zum Auftakt schon ein wenig besser als im vergangenen Jahr. Die Bayern nehmen den Wettbewerb nun auch wieder ernster. "Ich finde es generell wichtig, wenn wir diesen tollen Wettbewerb spielen, dass wir es auch so angehen, dass wir konkurrenzfähig sind", sagt U19-Trainer Danny Galm nach dem schwachen Abschneiden im Vorjahr. Das Problem damals: "Wir haben teilweise mit drei Jahre Jüngeren gespielt. Das ist viel im Jugendfußball."

Dieses Jahr geht es in einer Gruppe mit Inter Mailand und dem FC Barcelona auch ein bisschen ums Prestige

"Letztes Jahr waren einige doch ein bisschen überfordert manchmal", räumt auch Jochen Sauer ein, der Leiter der Nachwuchsabteilung. Ein Grund ist, dass generell die besten U19-Kicker in der Regionalliga zum Einsatz kommen, also in der U23, und dort ging es vergangene Saison klar darum, aufzusteigen. Weil außerdem zahlreiche Youth-League-Spiele parallel zu Regionalliga-Spielen angesetzt waren, fehlte letztlich zu viel Qualität, um bestehen zu können. Auch wenn es am Campus offiziell immer darum geht, Spieler besser zu machen: Dieses Jahr geht es in einer Gruppe mit Inter Mailand und den FC Barcelona auch ein kleines bisschen ums Prestige.

"Das ist schon 'ne Challenge", sagt Galm auf die Frage, wie schwer es ist, nun eine Mannschaft aus Gleichaltrigen zu formen, die aber sehr selten zusammen trainieren. Insgesamt standen diesmal sieben U23-Spieler in der Startelf, und nur drei seiner eigenen Stammspieler. Ein Ausnahmefall ist freilich noch Jungprofi Paul Wanner, der mit seinen 16 Jahren weder in der U19 noch in der U23 spielt. "Den ganzen Tag nur trainieren, ohne Spielminuten, das macht keinen Spieler besser", sagt Sauer. Man sehe dem Mittelfeldspieler ja auch an, dass er nach einer längeren Pause "noch nicht in der Lage ist, über 90 Minuten volles Tempo zu gehen" - für Spieler in seinem Alter ist da die Youth League die bestmögliche Heranführung an höhere Aufgaben.

Auf dem Papier hat die kleine Schwerpunktverschiebung auf die U19 noch wenig bewirkt. Die U19 ist obendrein auch nicht besonders gut in die Bundesliga gestartet, unter anderem verlor die Galm-Elf das Derby gegen Unterhaching 2:3, der Abstand nach vier Spieltagen auf Tabellenführer Mainz beträgt fünf Punkte. Und die U23 liegt derzeit sogar nur auf Rang acht. Das habe freilich auch damit zu tun, dass man in Liga vier heuer weitgehend auf ältere Routiniers im Team als Stütze verzichtet hat, der einzige Spieler über 23 Jahren ist diesmal Timo Kern. "Sie sollen mehr Verantwortung übernehmen", sagt Sauer, und ist zugleich sehr zuversichtlich, dass es in der Regionalliga "von Spiel zu Spiel besser" laufen werde - man habe auch den Anspruch, oben dranzubleiben. Das Wort Aufstieg nimmt er in diesen Tagen allerdings nicht in den Mund.

Mehrere Spieler gelten als vielversprechende Talente, gegen Barcelona deuteten sie auch ihr Können an. Auf die Frage, ob es sich insgesamt vielleicht um einen schwächeren Jahrgang handelt als bei jenem Team, das vergangene Saison 82 Punkte in der Regionalliga holte, antwortet Sauer ausweichend. Er glaube, dass sich die Mannschaften recht schnell entwickeln und verbessern werden. In der Youth League scheint nach zwei Unentschieden vor dem nächsten Duell gegen Viktoria Pilsen noch alles möglich zu sein. Zumal die Bayern theoretisch sogar noch auf Mathys Tel zurückgreifen können. Der 17-jährige Bayern-Zugang ist auch für die Youth League gemeldet - aber zugleich auf dem besten Wege, ein fester Bestandteil des Profikaders zu werden.