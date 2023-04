Die Pressemitteilung vom 12. April als einsilbig zu beschreiben, ist untertrieben: "Der sportliche Leiter des FC Pipinsried hat heute erklärt, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktritt. Der FC Pipinsried bedankt sich für seinen Einsatz." So lautete die komplette Mitteilung des Fußball-Regionalligisten zum Weggang von Tarik Sarisakal. Am vergangenen Samstag war dann nach rasanter sportlicher Talfahrt auch der sportliche Abstieg des Dorfklubs aus dem Landkreis Dachau besiegelt: Nach dem 1:1 gegen Vilzing sind die Relegationsplätze schon fünf Spieltage vor Saisonende außer Reichweite - wie übrigens auch für den langjährigen Münchner Regionalligisten SV Heimstetten.

Die Krise in Pipinsried führte nun zu einem kompletten personellen Neuanfang. Am Sonntag trat FC-Präsident Roland Küspert, 67, in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zurück; sein Nachfolger wird der Neu-Pipinsrieder Benjamin Rauch, 41. Sarisakals Nachfolge tritt Enver Maltas an, der ehemalige FC-Angreifer Atdhedon Lushi wird Sportdirektor. Quasi als erste Amtshandlung konnte Lushi den Trainer für die kommende Bayernliga-Saison präsentieren: Martin Weng, 38, der kürzlich beim voraussichtlichen Mitabsteiger TSV Rain zurücktrat.