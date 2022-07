Drittligist Dynamo Dresden hat den Ukrainer Kyrylo Melitschenko, 23, verpflichtet. Der Rechtsverteidiger, der als Vertriebener vom ukrainischen Erstligisten FK Mariupol nach Dresden kam, um sich fit zu halten, unterschrieb beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag bis 2024. "Ich weiß, dass ich großes Glück hatte und möchte - als Mensch und als Fußballer - ganz viel zurückgeben", sagte Melitschenko, "und für die Zukunft habe ich nur einen großen Wunsch: Frieden in der Ukraine." Melitschenko kam Ende März mit seiner Freundin nach Dresden, nachdem er sein Zuhause zwei Monate lang nicht mehr gesehen hatte. Am 20. Januar war er mit seinem Klub ins Trainingslager in der Türkei aufgebrochen, ohne zu wissen, dass er sein Land so schnell nicht wiedersehen würde. Am 24. Februar saß das Team auf dem Flughafen, bereit zur Rückreise, doch da war der Luftraum in der Ukraine bereits gesperrt. Inzwischen hat der Krieg aus Mariupol eine Ruinen-Stadt gemacht.