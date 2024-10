Die Qualifikation der deutschen U21 für die Europameisterschaft im nächsten Jahr war am Freitagabend noch keine Stunde alt, da wurde der Trainer Antonio Di Salvo schon gefragt, ob seine Fußballer im kommenden Juni nicht als Titelfavorit in das Turnier in der Slowakei gingen. Di Salvo antwortete blitzschnell: „Bestimmt nicht!“ Schließlich ist es gerade mal etwas mehr als 15 Monate her, dass eine deutsche U21 nach einer zuvor ähnlich souveränen Qualifikation bei der EM-Endrunde 2023 in Georgien bitter enttäuschte und mit einem Pünktchen aus drei Gruppenspielen schon in der Vorrunde ausschied. „Es gibt viele gute Mannschaften bei einer EM“, warnte Di Salvo nun, und befragt nach der Qualität seines derzeitigen Jahrgangs formulierte er ganz bewusst vage: „Wir haben einen spannenden Kader!“

Spannend freilich war der deutsche Kader bei der U21-EM im vergangenen Jahr auch gewesen, unter anderem mit den aktuellen Nationalspielern Angelo Stiller und Kevin Schade. Doch damals, bei einem 1:1 gegen Israel, einem 1:2 gegen Tschechien und einem 0:2 gegen England, brachte man nicht viel Effektivität auf den Rasen. Hinterher beschied der damalige „Sportliche Leiter Nationalmannschaften“ vom Deutschen Fußball-Bund, Joti Chatzialexiou: „Andere Nationen sind uns voraus.“ Das klang fast bedrohlich für die Zukunft.

Solche Diagnosen haben im Nachwuchsbereich allerdings eine begrenzte Halbwertszeit. Schon die aktuelle deutsche U21 wirkt spielerisch besser – auch wenn sie sich am Freitagabend beim mühsamen 2:1-Sieg gegen Bulgarien nicht gerade von ihrer allerbesten Seite zeigte. Der Dortmunder Maximilian Beier (9.) und der Stuttgarter Nick Woltemade per Elfmeter (66.) erzielten die Treffer. Mit acht Siegen und einem Remis aus neun Spielen bei einem Torverhältnis von 32:7 ist die Mannschaft nicht mehr vom ersten Platz der Qualifikationsgruppe zu verdrängen. Das finale Spiel am Dienstag in Lodz gegen Polen (17 Uhr, Pro7maxx) hat keine tabellarische Relevanz mehr und dient nun bereits als erstes Vorbereitungsspiel für die EM. Im Herbst soll es noch zwei Testspiele geben.

In der EM-Qualifikation liegt die deutsche Mannschaft unter allen 52 Nationen mit 156 Torschüssen auf Platz eins und mit 32 Treffern hinter England (34) ebenso auf Platz zwei wie mit 77 Eckbällen hinter Spanien (81). Offensiv ist dieses deutsche Team mit Akteuren wie Karim Adeyemi und Beier (beide Borussia Dortmund), Brajan Gruda (Brighton), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Woltemade (VfB Stuttgart) und Nicolo Tresoldi (Hannover 96) gewiss eines der besten. Youssoufa Moukoko (6 Treffer), Adeyemi (5), Woltemade (4) und Tresoldi (3) waren die besten deutschen Torschützen der Qualifikationsrunde.

Spielt Paul Wanner für Deutschland oder Österreich? – Di Salvo sieht „ein Zeichen“

Aber auch im Mittelfeld mit Spielern wie Eric Martel (1. FC Köln), Rocco Reitz (Mönchengladbach), Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) und erstmals Paul Wanner erreicht die U21 ein gewisses Bundesliganiveau. Der vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehene Wanner, 18, gilt als eines der größten Talente, schwankt aber in Nationalmannschaftsfragen noch zwischen der Heimat seines Vaters (Deutschland) und der seiner Mutter (Österreich). Dass Wanner sich nach 18 Länderspielen für DFB-Nachwuchsteams nun auch erstmals in die deutsche U21 hat berufen lassen, sieht Di Salvo als „ein Zeichen“.

Wanner dürfte sich bei seinem Debüt jedenfalls ziemlich wohlgefühlt haben. Abgesichert wird das Spiel der U21 von so aussichtsreichen Abwehrspielern wie dem Salzburger Leandro Morgalla, dem Freiburger Max Rosenfelder, dem Stuttgarter Frans Krätzig, Tom Rothe von Union Berlin und Bright Arrey-Mbi von Sporting Braga.

Am 3. Dezember findet die EM-Auslosung in Bratislava statt. Gladbachs Rocco Reitz lehnt die Favoritenrolle nicht so kategorisch ab wie sein Trainer. „Ich glaube“, sagt Reitz, „als Deutschland bist du immer so ein bisschen Favorit.“