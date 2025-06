Wer die deutschen U19-Fußballer ihr EM-Halbfinale bei 33 Grad Celsius in 140 Minuten, inklusive aller Nachspielzeiten und der Verlängerung, mit 5:6 gegen Spanien hat verlieren sehen, konnte sich an ein legendäres Tennismatch erinnert fühlen: Ivan Lendl gegen Michael Chang 1989 bei den French Open. Beide Spieler waren nach vier Stunden und 43 Minuten am Ende ihrer Kräfte, es war das surreale Duell zweier vollends erschöpfter Athleten.

In etwa so fühlte sich auch dieses unwirkliche Fußballspiel am frühen Montagabend in der Hitze von Bukarest an. Spaniens viermaliger Torschütze Pablo García zum Beispiel, von Wadenkrämpfen gepeinigt, stakste nach dem Schlusspfiff vom Feld wie die Filmfigur Forrest Gump in ihren starren metallenen Beinschienen.

Beide Mannschaften waren zunehmend unfähig, ihre taktischen Vorgaben zu erfüllen und spielten eine absurde Partie: 2:1 führte das deutsche Team durch Tore von Max Moerstedt und Said El Mala, als die Nachspielzeit begann. Binnen fünf Minuten brachte García die Spanier mit 3:2 in Führung. In der neunten Minute der Nachspielzeit rutschte Spaniens Torwart Raúl Jiménez unter einer Flanke des Kölners Said El Mala aus, woraufhin der verdutzte Spanier Andrés Cuenca den Ball zum 3:3 ins eigene Tor lenkte. In der Verlängerung ging Spanien zunächst 4:3 in Führung (97.). Der Hoffenheimer Moerstedt drehte die Partie zum 5:4 (104. und 107.), ehe den Spaniern per Doppelschlag (113. und 119.) die endgültige Entscheidung gelang. Endstand 5:6.

„Wir sind stolz auf die Leistung und wie wir immer wieder zurückgekommen sind“, tröstet Trainer Balitsch

„Brutal“, fand Torwart Konstantin Heide dieses Erlebnis. „Wahnsinn“, meinte der Dortmunder Almugera Kabar. „Wie Achterbahnfahren“, sagte der Regensburger Leopold Wurm. „Wir sind stolz auf die Leistung, und wie wir immer wieder zurückgekommen sind“, tröstete Trainer Hanno Balitsch, der das Drama wegen einer Gelbsperre nur von der Tribüne aus hatte ansehen dürfen: „Die Mannschaft ist super mit den vielen Ausfällen umgegangen und über sich hinausgewachsen.“

Zweimal hätte das deutsche Team am Ende dieses hoch strapaziösen Spiels noch wechseln dürfen, aber auf der Bank saß nur Ersatztorwart Max Schmitt. In dem verletzten Noah Darvich, Elias Decker und Charles Herrmann sowie dem gelbgesperrten Kjell Wätjen waren vier Spieler ausgefallen. Das deutsche Team hatte nur 14 Feldspieler zur Verfügung gehabt. Keeper Schmitt vom FC Bayern II machte sich am Ende der Verlängerung vorsorglich warm für den Fall, dass ein Spieler verletzungsbedingt hätte ausgewechselt werden müssen. Aber Schmitt musste nicht mehr eingreifen. Am Ende war alles leer: die Köpfe der Nachwuchsfußballer ebenso wie die deutsche Ersatzbank. Beim nächtlichen Bankett gab es tröstende Worte von Trainer Balitsch sowie DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.

„Mit den vielen Ausfällen haben uns am Ende die Körner gefehlt“, bilanzierte Torwart Heide und stellte fest: „Dass die Spanier immer wieder frische Leute reinbringen konnten, hat uns gekillt.“ Teamkollege Kabar fand trotzdem: „Diese Mannschaft ist einfach der Wahnsinn.“ Und das stimmte tatsächlich, im Positiven wie im Negativen: Im zweiten Gruppenspiel gegen England hatte sie binnen zwölf Minuten eine 5:1-Führung zum 5:5-Endstand verspielt, und im dritten Gruppenspiel gegen Norwegen verhinderte sie das frühe Turnier-Aus, indem sie in der 85. und 91. Minute einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg gedreht hatte. Diese EM wird den Spielern in Erinnerung bleiben. Und ein Mitschnitt des Halbfinals gehört eigentlich ins Bundesarchiv, sonst glaubt einem das eines Tages keiner mehr.