Marco Gebhardt soll die Frauen von Turbine Potsdam vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der 50-Jährige wechselt von den Männern des Nordost-Oberligisten Blau-Weiß 90 Berlin zum derzeit abgeschlagenen Schlusslicht der ersten Liga, wie Turbine am Mittwoch mitteilte. Über die Vertragslaufzeit des ehemaligen Bundesliga-Profis, der den Berliner Traditionsverein Blau-Weiß 90 von der siebten in die fünfte Liga geführt hat, wurde zunächst nichts bekannt. Der ehemalige Profi von Energie Cottbus, Eintracht Frankfurt, 1860 München und Union Berlin ist damit der dritte Trainer der Potsdamerinnen in dieser Spielzeit nach Sebastian Middeke und Sven Weigang. Interimstrainer Dirk Henrichs, der nicht über die nötige Lizenz als Cheftrainer verfügt, soll als gleichberechtigter Coach mithelfen, den Abstieg in die zweite Liga zu verhindern.