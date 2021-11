Fußball-Drittligist Türkgücü München droht am 15. Spieltag der dritten Liga auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Am Freitagabend verlor die Mannschaft von Peter Hyballa im Olympiastadion gegen Viktoria Köln 1:2 (0:2). Die Gäste gingen früh durch einen Doppelschlag von Patrick Sontheimer (15.) und Seokju Hong (19.) in Führung und hätten den Vorsprung ausbauen können. Türkgücü blieb trotz mehrerer Auswechslungen in der Offensive nach der Pause blass, der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Boubacar Barry gelang erst nach 81 Minuten. Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny erklärte in der Pause bei Magentasport, dass die Zeit der "Wohlfühloase" für die Spieler vorbei sei.