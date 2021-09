Meldungen im Überblick

Fußball, England: Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea das Achtelfinale im englischen Liga-Cup erreicht. In der dritten Runde setzte sich sein Team am Mittwoch im Elfmeterschießen gegen Aston Villa mit 4:3 durch. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:0) gestanden, eine Verlängerung gab es nicht. Die Führung für Blues hatte der deutsche Nationalspieler Timo Werner per Kopf erzielt (54. Minute), Cameron Archer glich zehn Minuten später für Villa aus. Auch als Thomas Tuchel in der 76. Minute Stürmerstar Romelu Lukaku einwechselte, gelang seinem Team kein Treffer mehr in der regulären Spielzeit. Der Belgier traf aber im anschließenden Elfmeterschießen.

Der Tabellendritte Manchester United schied durch eine 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen West Ham United aus. Ohne Zugang Cristiano Ronaldo, der gar nicht im Kader stand, hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, waren aber im gegnerischen Strafraum nicht treffsicher. So reichte West Ham ein frühes Tor des Argentiniers Manuel Lanzini in der 9. Minute zum Weiterkommen.

Olympia: Die USA wollen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) entsenden. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Leitlinien des Olympischen und Paralympischen Komitees der Vereinigten Staaten (USOPC) hervor. Die Vorschriften besagen, dass ab dem 1. November sämtliche Mitarbeiter, Athleten, Auftragnehmer und andere Personen, die Zugang zu USOPC-Einrichtungen haben, gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Bis zum 1. Dezember wird das Mandat auf alle Mitglieder der US-Delegationen oder potenzielle Teilnehmer an künftigen Spielen ausgeweitet.

Bei den Sommerspielen in Tokio hatte das USOPC die Covid-19-Impfung für seine Mitglieder nicht vorgeschrieben. Rund 100 der 613 Athleten des US-Teams reisten im vergangenen Juli ohne Impfschutz nach Japan. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat ebenfalls kein Impfmandat für Aktive erlassen, die an seinen Veranstaltungen teilnehmen. Das USOPC erklärte, es werde Ausnahmen von der Impfpflicht von Fall zu Fall prüfen. Ungeimpfte Personen, die eine Ausnahmegenehmigung erhalten, müssen sich demnach täglich Coronatests unterziehen, die vom USOPC finanziert werden.

Basketball: Nationalspielerin Satou Sabally hat vor dem ersten Playoff-Spiel ihrer WNBA-Karriere weiter Probleme an der Achillessehne. Ihr Team Dallas Wings änderte den Status der 23 Jahre alten Berlinerin einen Tag vor dem Spiel gegen die Chicago Sky am Donnerstagabend (Ortszeit) zu "fraglich". Auch an den Interview-Runden vor der Erstrundenpartie in Chicago nahm Sabally am Mittwoch nicht teil. Sabally hatte zuletzt wochenlang gefehlt, dann im letzten Hauptrundenspiel am Wochenende gegen Indiana Fever aber fast 20 Minuten lang gespielt.

Handball: Der THW Kiel hat auch das zweite Vorrundenspiel in der Champions League gewonnen. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit setzte sich der deutsche Rekordmeister am Mittwoch gegen den norwegischen Champion Elverum HB mit 41:36 (20:20) durch. Beste Werfer waren der Kieler Harald Reinkind und Elverums Eric Johansson mit je sieben Treffern. Die Norweger überraschten die Kieler zunächst mit viel Tempo. 3:0 (3.) und 7:3 (8.) lag Elverum in Führung. Erst allmählich kamen die "Zebras" ins Spiel.

Pavel Horak glich zum 11:11 (14.) aus, Steffen Weinhold sorgte mit dem 12:11 (16.) für die erste Führung der Gastgeber. Die Norweger konterten erneut, erst in der 35. Minute lagen die Kieler beim 24:22 erstmals mit zwei Treffern in Führung. Bei Elverum machte sich im Laufe der zweiten Halbzeit ein Kräfteverschleiß bemerkbar. Dazu zeigte Niklas Landin, der nach der Pause das Kieler Tor hütete, einige starke Paraden.

Motorsport: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc muss vom Ende des Feldes in das Formel-1-Rennen an diesem Sonntag im russischen Sotschi starten. Der 22 Jahre alte Monegasse tritt mit einem verbesserten neuen Motor an. Das bestätigte der italienische Traditionsrennstall in Russland. Da es sich bereits um die vierte Antriebseinheit in dieser Saison handelt, aber laut Reglement nur drei pro Fahrer erlaubt sind, erhält der ehemalige Teamkollege von Sebastian Vettel diese Strafe. Vor dem 15. von 22 geplanten Saisonrennen liegt Leclerc in der WM-Wertung auf dem sechsten Rang. Unter anderem soll der neue Motor rund zehn PS mehr Leistung bringen.

Fußball, Forbes: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind auch nach ihren spektakulären Vereinswechseln in finanzieller Hinsicht das Maß aller Dinge im Weltfußball. Der Portugiese erhält nach seiner Rückkehr zu Manchester United laut dem Forbes-Magazin jährlich 125 Millionen Dollar, umgerechnet knapp 107 Millionen Euro. Dauerrivale Messi, nun in Diensten von Paris Saint-Germain, verdient "nur" rund 94 Millionen Euro pro Jahr, im vergangenen Jahr hatte er die Liste noch angeführt.

Beim Jahresgehalt hat Messi (64 Millionen Euro) zwar die Nase vor Ronaldo (60 Mio.), allerdings kassiert CR7 rund 17 Millionen Euro mehr durch Werbeeinnahmen. Hinter Messi auf den Rängen drei und vier liegen seine PSG-Sturmpartner Neymar (81 Mio.) und Kylian Mbappe (37 Mio.). Weltfußballer Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister Bayern München folgt mit 30 Millionen Euro auf Rang sechs. Auch der mittlerweile 37-jährige Andres Iniesta taucht in den Top-10 der Liste des US-Wirtschaftsmagazins auf. Der Vertrag des Weltmeisters von 2010 beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe ist mit 26 Millionen Euro pro Jahr dotiert.