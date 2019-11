Paris (dpa) - Für den deutschen Trainer Thomas Tuchel kommt ein Engagement beim FC Bayern München derzeit nicht in Frage.

"Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Club", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz seines Clubs vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am Mittwoch. Der 46-Jährige verwies darauf, dass er auch für die kommende Saison einen Kontrakt in Paris hat.

Tuchel war als Kandidat auf die Nachfolge von Niko Kovac gehandelt worden. Der frühere Coach von Borussia Dortmund soll bereits vor der Verpflichtung von Kovac vor eineinhalb Jahren vor allem von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge favorisiert worden sein. Die Bayern hatten sich am Sonntag von Kovac getrennt, als Interimstrainer übernimmt vorerst Hansi Flick.