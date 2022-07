TSV 1860 schlägt SV Rödelmaier 7:0

Die größte Mühe hatte der TSV 1860 München mit der weiten Anreise: Der Fußball-Drittligist gab sich beim 340 Kilometer entfernten Bezirksligisten SV Rödelmaier jedenfalls keine Blöße und siegte in der ersten Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals 7:0 (4:0), Zugang Meris Skenderovic steuerte fünf Tore bei. Ein vermeintlich großer Mitkonkurrent um den Pokalsieg, dessen Sieger sich für die DFB-Pokal-Hauptrunde im kommenden Jahr qualifiziert, erlebte eine Blamage: Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching verlor beim Bezirksligisten TuS Feuchtwangen im Elfmeterschießen 3:5 (0:0). Beim Team von Trainer Sandro Wagner standen mehrere Stammspieler in der Startelf. Drittligist Würzburger Kickers zitterte sich zu einem 2:0 beim Bezirksligisten DJK Hain. Auf eine andere sechsstellige Einnahme kann sich der TSV 1860 München jetzt schon freuen: Am Dienstag gab der DFB bekannt, dass den Löwen 448 000 Euro aus dem Nachwuchsfördertopf zustehen - der höchste Betrag aller Drittligisten, und der höchste Betrag seit Beginn der Ausschüttung 2019. Ein Kriterium dafür ist der Profi-Einsatz von U21-Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit.