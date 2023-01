"Ich glaube ein Angebot so lange nicht, bis ich im Flieger sitze"

Andreas Esswein am Strand der Insel von Boracay, die zu den Philippinen gehört.

Aus der Landesliga nach Dubai, für den nächsten Neustart in die vierte türkische Liga: In diesem Winter wechseln einige deutsche Fußballer an Orte weit abseits der großen Fußballbühne. Ein Überblick zwischen Palmen und Stromausfall.