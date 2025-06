Neymar. (Foto: Kim Hong-ji/Reuters)

Nummer 2: Kylian Mbappé (Frankreich)

Der Franzose wechselte im Jahr 2017 für 180 Millionen innerhalb Frankreichs von AS Monaco zu Paris Saint-Germain. Mittlerweile spielt er bei Real Madrid. Die Summe ist, wie fast alle in dieser Liste, geschätzt. Mbappé wurde von Paris zunächst ausgeliehen, später griff eine Kaufoption, die sich durch Bonuszahlungen nochmals erhöhte. Diese Konstruktionen sind die Regel, transparent kommuniziert wird selten.

Kylian Mbappé. (Foto: Franck Fife/AFP)

Nummer 3: Florian Wirtz (Deutschland)

Der Deutsche ist die neue, geteilte Nummer drei der Liste. Wirtz wechselt in diesem Sommer für mutmaßlich 135 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool.

Florian Wirtz. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Nummer 3: Philippe Coutinho (Brasilien)

Auch Coutinho wechselte im Jahr 2018 für 135 Millionen Euro (117,5 plus Bonuszahlungen) vom FC Liverpool zum FC Barcelona. Anschließend war er auch einmal Leihspieler beim FC Bayern. Aktuell steht er noch bei Aston Villa unter Vertrag, ist aber an Vasco da Gama in Brasilien ausgeliehen.

Philippe Coutinho. (Foto: Pau Barrena (AFP))

Nummer 3: Ousmane Dembélé (Frankreich)

Der Franzose wechselte im Sommer 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Mit einer Ablösesumme von 135 Millionen Euro ist er zusammen mit dem Wirtz-Wechsel der teuerste Verkauf aus der Bundesliga.

Ousmane Dembélé. (Foto: Guido Kirchner/dpa)

Nummer 6: João Félix (Portugal)

Er wechselte im Jahr 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético Madrid. Mittlerweile spielt der Portugiese für den FC Chelsea, ist aber an AC Mailand ausgeliehen.

João Félix. (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Nummer 7: Enzo Fernández (Argentinien)

Der Mittelfeldspieler und Weltmeister ging 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Chelsea. Bis zum Wirtz-Wechsel war er der teuerste Einkauf der Premier League.

Enzo Fernández. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Nummer 8: Eden Hazard (Belgien)

Der offensive Mittelfeldspieler wechselte im Jahr 2019 für 121 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid. Mittlerweile hat er seine Karriere beendet.

Eden Hazard. (Foto: Ozan Kose/AFP)

Nummer 9: Antoine Griezmann (Frankreich)

Der Stürmer wechselte 2019 für 120 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Barcelona. Zwei Jahre später ging es zurück zu Atlético.

Antoine Griezmann. (Foto: Lluis Gene/AFP)

Nummer 10: Jack Grealish (England)

Der Stürmer wechselte 2021 für 118 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City.

Jack Grealish. (Foto: Richard Heathcote/AFP)

Nummer 11: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Der Portugiese wechselte 2018 für 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin. Aktuell spielt er für al-Nassr FC in Saudi-Arabien.

Cristiano Ronaldo. (Foto: Marco Alpozzi/AP)

Quelle: transfermarkt.de (Summen teils geschätzt und addiert aus Basisablösen und Bonuszahlungen).