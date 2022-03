Der Fußball-Weltverband Fifa hat ein vorübergehendes Transferfenster für ausländische Spieler und Trainer bei Vereinen in Russland und der Ukraine geöffnet. Das Council hat am Montag entschieden, dass die Verträge mit ukrainischen Klubs automatisch bis zum Saisonende ausgesetzt sind. Spieler bei russischen Vereinen dürfen ihre Kontrakte einseitig bis zum 30. Juni aussetzen. Die Suspendierung bedeute, dass Spieler und Trainer bis 30. Juni ohne irgendwelche Konsequenzen einen Vertrag mit einem anderen Verein unterzeichnen dürfen", so die Fifa. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass diese Wechselfrist bis einschließlich 7. April gilt. Ein Verein darf zudem nur maximal zwei Spieler verpflichten, die unter diese Ausnahmeregelung fallen. Mit der Entscheidung reagierte die Fifa auf die Situation ausländischer Spieler nach der Invasion Russlands in die Ukraine. Der Weltverband verurteilte zudem nochmals die "anhaltenden Gewaltanwendung Russlands in der Ukraine" und forderte die "rasche Einstellung der Feindseligkeiten". Die Fifa und die Europäische Fußball-Union Uefa hatten bereits zuvor alle russischen Mannschaften von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.