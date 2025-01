Weltmeister-Trainer Didier Deschamps beendet nach der Fußball-WM 2026 sein Engagement bei der französischen Nationalmannschaft. Das teilte der 56-Jährige in einem Interview beim Sender LCI mit. Seine Aufgabe in der Nationalelf werde dann aufhören, weil sie irgendwann aufhören müsse. „Ich habe meine Zeit abgeleistet“, sagte Deschamps, der das Amt seit 2012 innehat. Man habe bei einer schönen Sache nie Lust aufzuhören, müsse aber auch Stopp sagen können. Was danach folge, wisse er noch nicht.