Von Christoph Leischwitz

Es fällt sogar der Begriff "Spiel des Jahrhunderts", und wer will es den Aubstädtern verdenken, dass sie solche Superlative wählen. "Es gibt wahrscheinlich nur ganz wenige von den 750 Einwohnern, die nicht involviert sind, mit Kuchen backen und Parkplatz absperren", erzählt der Trainer Victor Kleinhenz. 3000 Zuschauer dürfen in das kleine, ausverkaufte Stadion im Landkreis Rhön-Grabfeld kommen, wenn am Samstag (14 Uhr, BR Fernsehen) der Drittligist TSV 1860 München zum Halbfinale im bayerischen Landespokal antritt. "Wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren schon besondere Fußballspiele erlebt, aber das überstrahlt alles", sagt der 30-jährige Coach. Allerdings: Sollte der Regionalligist TSV Aubstadt gewinnen und am Ende als Toto-Pokal-Sieger sogar noch in den DFB-Pokal einziehen, würde ein noch jahrhundertmäßigeres Jahrhundertspiel warten.

Und von allen Beteiligten ist zu hören: Das ist natürlich unwahrscheinlich, die eine Klasse höher spielenden Sechziger sind natürlich klarer Favorit, aber so ganz unwahrscheinlich scheint es dann eben auch nicht. Der TSV Aubstadt hat schon unter Beweis gestellt, dass er Große ärgern kann, im Viertelfinale besiegte er in Türkgücü München bereits einen Drittligisten, und das völlig verdient. Die Münchner hatten sich die Zähne ausgebissen an der gut organisierten TSV-Abwehr. Türkgücü mag damals im Oktober mit einem neuen Trainer gerade in einer Findungsphase gesteckt haben, aber auch sie hatten die Aufgabe bereits sehr ernst genommen, waren extra am Tag zuvor angereist und hatten im Hotel übernachtet. Die Sechziger werden all das auch tun. Sie haben allerdings erhebliche Personalprobleme: "Der Kader stellt sich von selbst auf", sagt Trainer Michael Köllner, der wegen Verletzungen, Junioren-Nationalmannschafts-Abstellungen und drei Coronafällen nur 16 Feldspieler mitnehmen kann.

1860-Trainer Köllner findet, die Aubstädter Mannschaft sei "sehr, sehr gut zusammengestellt"

Köllner betont, seine Notelf habe einen "schweren Gegner vor der Brust". Der TSV Aubstadt ist 2019 erstmals in die Regionalliga aufgestiegen, seitdem profitiert der Verein davon, dass es im näheren Umkreis keine größeren Städte gibt, dass diese zugleich aber auch nicht zu weit entfernt liegen: Die Mannschaft besteht zu einem Großteil aus Spielern, die in Nachwuchs-Leistungszentren ausgebildet wurden - Sechzigs Trainer Köllner kennt einige aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg. Diese haben jetzt aber den Schwerpunkt auf Studium oder Ausbildung gelegt; für sie ist das Profi-Konzept der nahe gelegenen Ligakonkurrenz aus Bayreuth oder Schweinfurt nicht ganz maßgeschneidert. "Das sind alles gut ausgebildete Spieler, die einen guten Umschaltfußball beherrschen", sagt Köllner. Die große Stärke des Außenseiters ist aber die mannschaftliche Geschlossenheit. Auch wenn viele Akteure schon bei Profiklubs aktiv waren: "Es ist so, wie es bei einem Dorfverein sein muss", sagt Kleinhenz. "Da stehen Freunde auf dem Platz."

Die Aubstädter Mannschaft sei "sehr, sehr gut zusammengestellt", meint Köllner - das gilt eben auch in charakterlicher Hinsicht. Und Trainer Kleinhenz, der zum Beispiel zwei Jahre jünger ist als der Angreifer und frühere Profi Christopher Bieber, gilt trotz der flachen Hierarchien als Autoritätsperson. Kleinhenz hat weder als Spieler noch als Trainer große Klubs vorzuweisen in seiner Vita, doch er war schon mit 18 Jahren Trainer einer Männermannschaft und ist bereits im Besitz der A-Lizenz.

Andere Trainer aus der Regionalliga berichten davon, dass es sehr unangenehm sei, in Aubstadt zu spielen. Erstens, weil die Mannschaft kollektiv sehr gut verteidigt und mit hohem Tempo spielt. Zweitens wegen der Atmosphäre, der Nähe der Zuschauer. Das ist beim aktuellen Tabellensiebten ähnlich wie beim TSV Buchbach - und dort taten sich die Sechziger im vergangenen Oktober ebenfalls sehr schwer. Kapitän Stefan Lex berichtete damals nach dem knappen 3:2-Sieg, man sei ja "teilweise hergespielt" worden. Das wollen die Münchner diesmal vermeiden.