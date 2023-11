Fußball-Torhüter Rune Jarstein beendet seine aktive Karriere. "Bedingt durch die lange "Zwangspause" werde er nicht mehr als Leistungssportler ins Tor zurückkehren, sagte der 39 Jahre alte ehemalige Schlussmann von Hertha BSC der Bild am Dienstag. Dem 72-maligen norwegischen Nationalspieler wurde im August 2022 nach massiver Kritik am Berliner Torwarttrainer Andreas Menger gekündigt, über eine außergerichtliche Einigung gab es nach einem langen Rechtsstreit eine einvernehmliche Trennung im vergangenen Oktober. Jarstein war 2014 von Viking Stavanger nach Berlin gewechselt und hat 179 Pflichtspiele für Hertha bestritten. Im April 2021 musste der Schlussmann aufgrund einer Covid-19-Erkrankung seinen Platz im Tor räumen. Es folgten eine Herzmuskelentzündung sowie eine Knieblessur. In der Saison 2022/2023 wollte Jarstein ins Berliner Tor zurückkehren, ehe die Suspendierung und die spätere Kündigung folgten.