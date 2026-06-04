Ein Nobody für den Neuanfang: Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Tobias Strobl als neuen Trainer verpflichtet. Der 38-Jährige kommt vom Drittligisten SC Verl und erhält beim VfL einen Zweijahresvertrag. „Er ist ein Trainer mit großer Energie“, sagte Strobls Vorgänger Dieter Hecking, der nach dem Abstieg zum Sportgeschäftsführer befördert worden ist. Mit Verl schaffte Strobl in der dritten Liga zuletzt den sechsten Platz.