Die Bayerische Staatsregierung hat am Dienstag anders als erwartet keine Lockerungen des Infektionsschutzes verkündet, die Auswirkungen auf den Amateurfußball haben. Bis zum 16. August gilt also weiterhin die bisherige Infektionsschutzverordnung. Und diese untersagt Test-, Freundschafts- und Vorbereitungsspiele von Amateurfußballteams in Bayern. Damit ist auch der für Anfang September erhoffte Saisonstart der Amateur-Mannschaften fraglich. "In der vergangenen Woche gab es positive Signale dahingehend, dass unsere rund 4500 bayerischen Vereine schon bald wieder Fußballspiele absolvieren können. Wir hatten auf diesen Schritt gesetzt, da auch in den Nachbarbundesländern wieder gespielt werden kann und auch viele bayerische Vereine dorthin ausweichen, um Freundschaftsspiele auszutragen", sagt Jürgen Igelspacher, Geschäftsführer beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV). Die Re-Start-Pläne des BFV sehen aktuell noch vor, dass die derzeit unterbrochene Spielzeit 2019/20 im September fortgesetzt wird, sollten dies die staatlichen Vorgaben dann auch erlauben. "Stand jetzt bleibt dieser Plan bestehen", sagt Igelspacher.