Marc-André ter Stegen reckte nach dem Debüt für seinen neuen Klub FC Girona die Faust, pushte sich mit einem „vamos, vamos“ und hielt den Ball fest in den Händen. „Eine unglaubliche Parade“, titelte die Zeitung Marca wegen ter Stegens Rettungstat in der Nachspielzeit, sogar von einem „Wunder in der 96. Minute“ war mit einer Überdosis Pathos die Rede. Ter Stegen hatte Girona am Montagabend durch eine Parade mit dem rechten Knie in letzter Sekunde ein 1:1 gegen Getafe gesichert. „Er hat ein fantastisches Debüt hingelegt, er ist eine große Bereicherung für uns“, schwärmte sein neuer Trainer Míchel, der den deutschen Nationalkeeper rund 96 Stunden nach dessen Ankunft als Leihspieler des FC Barcelona ins Tor gestellt hatte.