Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich nach seiner jüngsten Verletzung wieder fit gemeldet. Der 33-Jährige vom FC Barcelona postete auf Instagram ein Video vom Torwarttraining auf dem Gelände des spanischen Meisters und Tabellenführers. „Alles ist gut“, schrieb er dazu. Er werde sich auf den Weg zurück nach Dschidda machen und dort wieder zur Mannschaft stoßen.