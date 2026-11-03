Niemand konnte ahnen, wie absurd überflüssig die achtminütige Nachspielzeit im Estadio Heliodoro Rodríguez in Santa Cruz de Tenerife werden sollte. Und als die Menschen am Montagabend den Heimweg antraten, konnten sie allenfalls ahnen, dass sich vor ihren Augen eine Tragödie abgespielt hatte, die am Dienstagmorgen ein tödliches Ende nahm. „Zerrissen vor Schmerz, mit einem Knoten in der Kehle und ohne glauben zu können, dass es wahr ist“, teilte CD Teneriffa mit, dass der Stürmer Jesús de Miguel, genannt „Demi“, im Hospital verstorben war. Im Alter von 30 Jahren, als Folge einer Kollision beim Fußball.