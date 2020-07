Der TSV 1860 München hat den Vertrag mit Abwehrspieler Niklas Lang, 18, verlängert. Die Laufzeit nannte der Fußball-Drittligist am Montag nicht. Der Innenverteidiger trainierte in der abgelaufenen Saison bei den Profis mit und kam in der Bayernliga-Mannschaft 15 Mal zum Einsatz. "Niklas gilt im Haus als großes Abwehrtalent. Dies hat er als jüngerer A-Jugend-Jahrgang schon in der letzten Spielzeit stetig im Training bewiesen und somit sind wir froh, dass wir ihn weiter an 1860 binden konnten", erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Wir haben volles Vertrauen, dass Niklas in der kommenden Saison den nächsten Schritt in den Profifußball mit uns gehen wird."