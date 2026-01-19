Wann genau der Trend begonnen hat, diese Frage kann Marcel Daum auch nicht beantworten. Was unstrittig ist: Er war an einem Finale beteiligt, nach dem dieser Trend an Popularität gewann. Es war für ihn blöderweise keine allzu erfreuliche Partie.
FußballtaktikWas es mit dem Manndeckungs-Trend auf sich hat
Lesezeit: 4 Min.
Längst nicht nur der FC Bayern macht es: Bayer Leverkusens Analyst Marcel Daum erklärt, wie eine neue, an alte Fußballzeiten erinnernde Art des Verteidigens das Spiel verändert.
Taktik des FC Bayern:Kompany-Ball
Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.
