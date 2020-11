SV Meppen muss in Quarantäne

Die Corona-Probleme in der dritten Fußball-Liga nehmen zu. Für die komplette Mannschaft des SV Meppen sowie das Betreuerteam mit Cheftrainer Torsten Frings wurde vom Gesundheitsamt des Kreises Emsland eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Am Dienstag hatte es bei Meppen sieben positive Testergebnisse gegeben. Auch bei den Ligakonkurrenten SC Verl (5), Dynamo Dresden (2) und FSV Zwickau (1) traten neue Fälle von Covid-19-Infektionen auf.

Während die Spiele dieser Klubs planmäßig stattfinden sollen - Zwickau verlor am Mittwochabend die Nachholpartie gegen Türkgücü München 0:1 -, stehen bei Meppen zwei Spiele vor der Absage. An diesem Samstag hätten die Emsländer zu Hause Waldhof Mannheim empfangen, eine Woche später ginge es laut Spielplan zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Die Verlegung beider Spiele dürfte allerdings unabwendbar sein.

An der Spitze der dritten Liga steht seit Mittwochabend der 1. FC Saarbrücken. Der Aufsteiger gewann das Nachholspiel beim MSV Duisburg nach einer hitzigen Schlussphase 3:2 (1:0) und liegt als Tabellenführer nun einen Punkt vor Hansa Rostock. Rund um das Siegtor für Saarbrücken in der Nachspielzeit durch Tobias Jänicke gab es umstrittene Platzverweise gegen die Duisburger Sicker und Schmidt.