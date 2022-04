Die Europäische Fußball-Union hat in Sachen Super League einen juristischen Teilerfolg erzielt. Das 17. Handelsgericht in Madrid hob am Mittwoch die einstweilige Verfügung auf, die die Uefa gezwungen hatte, ihre Disziplinarverfahren gegen die verbliebenen und uneinsichtigen Gründungsmitglieder Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin einzustellen. Dagegen können die Klubs Berufung einlegen. Die Disziplinarverfahren könnten Strafen von Geldbußen bis hin zum Ausschluss aus der Champions League bringen.