Internationaler Fußball:Versöhnung in Südkoreas Nationalteam

Nach ihrem folgenreichen Streit in der vormals von Jürgen Klinsmann trainierten südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft beim Asien-Cup haben sich Mannschaftskapitän Heung-Min Son und sein jüngerer Kollege Kang-In Lee versöhnt. Son, 31, sprach am Mittwoch auf Instagram von Fehlern bei dem Vorfall vor zwei Wochen in Katar. Zugleich bat der Stürmerstar des englischen Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur die südkoreanischen Fans, Lee zu vergeben. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain hatte sich zuvor bei Son persönlich entschuldigt.