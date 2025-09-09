Einst biss er, nun hat er gespuckt: Warum die Sportjustiz trotzdem unbedingt Gnade mit dem Fußballer Luis Suárez zeigen sollte.

Diego Maradona hat es während der Karriere mindestens zweimal mit der Mafia zu tun bekommen. Mit der Camorra, als er für den SSC Neapel spielte, und mit der Fifa, die der große argentinische Fußballer als einen Klub des organisierten Verbrechens identifizierte. „Die Herren von der Mafia“ nannte er die Funktionäre des Weltverbandes, wenn sie ihn wieder vor das Sportgericht riefen. Er erwog sogar, sich für Sepp Blatters Nachfolge zu bewerben, um die Organisation von innen zu reinigen.