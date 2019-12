Stuttgart (dpa) - Trainer Tim Walter steht einem Medienbericht zufolge beim VfB Stuttgart vor dem Aus. Dass der 44-Jährige wie von Sport1 berichtet unabhängig vom Ausgang des Spiels bei Hannover 96 abgelöst werden soll, bestätigte ein Sprecher des schwäbischen Zweitligisten allerdings nicht.

Walter hatte den Aufstiegsfavoriten im vergangenen Sommer übernommen und war nach einem gelungenen Saisonauftakt in die Krise geraten. Nach nur drei Siegen aus den vergangenen neun Partien kann der VfB nach der Partie am Samstag (13.00 Uhr) dennoch auf einem Aufstiegsrang in die Winterpause gehen. Die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ist der Anspruch der Stuttgarter.

Auch der "Kicker" hatte online zuvor berichtet, dass Walter bei den Schwaben noch vor der Winterpause zunehmend unter Druck gerät. Als Nachfolger wurden bereits Namen wie Markus Anfang oder Sandro Schwarz gehandelt.