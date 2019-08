Viele Komplimente für Hensel: Schuster Wunschkandidat in Aue

Aue (dpa) - Die Spieler von Erzgebirge Aue durften nach einer turbulenten Woche am trainingsfreien Sonntag ausruhen, die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten waren weiter mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer beschäftigt. "Wir arbeiten daran. Die Entscheidung ist sorgfältig abzuwägen", sagte Vereinspräsident Helge Leonhardt, der allerdings offen ließ, ob der Nachfolger des beurlaubten Daniel Meyer bereits in den kommenden Tagen oder erst nach dem nächsten Auswärtsspiel am Sonntag bei Holstein Kiel präsentiert wird. Laut übereinstimmenden Berichten der "Bild"-Zeitung und von "MDR Radio Sachsen" gilt Dirk Schuster derzeit als Wunschkandidat beim sächsischen Club.