Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat den Vertrag von Abwehrtalent Luca Mack vorzeitig um ein Jahr verlängert. Wie die Schwaben am Dienstag bekannt gaben, unterschrieb der 19 Jahre alte Innenverteidiger bis zum 30. Juni 2022. Als Kapitän der U19 gewann Mack in der vergangenen Saison den DFB-Pokal und stand im Finale um die deutsche Meisterschaft. Für die Profis spielte Mack noch nicht, stand im DFB-Pokal gegen FC Hansa Rostock (1:0) und am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen den FC St. Pauli aber im Kader.