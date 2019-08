Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Tim Walter hat vor dem Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock keinen Zweifel am Selbstbewusstsein des VfB Stuttgart gelassen. "Wir gehen davon aus, dass wir gewinnen", sagte der 43-Jährige am Freitag in Stuttgart. "Wir spielen in der 2. Liga, wo jeder denkt, wir sind der Favorit. Jetzt im Pokal sind wir auch der Favorit. Wir wissen, was auf uns zukommt. Dementsprechend treten wir auf."