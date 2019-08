Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Tim Walter hat sich gegen die Behauptung gewehrt, der Kader des VfB Stuttgart sei mit aktuell 29 Spielern zu groß. "Ich bin sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung. So können wir jetzt eigentlich durchstarten", sagte der 43-Jährige am Donnerstag und verwies auf die beiden Langzeitverletzten Marcin Kaminski und Sasa Kalajdzic (beide Kreuzbandriss), die Torhüter sowie junge Spieler im Profikader, die noch am Übergang zum Zweitliga-Team stehen. "So viel ist das dann auch nicht mehr. Wir sind froh, dass wir die Spieler haben."