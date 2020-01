Stuttgart (dpa/lsw) - Die Profis des VfB Stuttgart haben mit den obligatorischen Leistungstests die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Auch der zuletzt an New York City FC ausgeliehene Ebenezer Ofori ging am Montag aufs Laufband, wie der Tabellendritte mitteilte. Der 24-jährige Ghanaer ist zu den Schwaben zurückgekehrt und soll auch am Dienstag (10.30 Uhr) an der ersten Trainingseinheit unter dem neuen Coach Pellegrino Matarazzo teilnehmen. Der 42-Jährige war schon bei den Leistungstests vor Ort, um sich ein erstes Bild von der Ausdauer seiner Spieler zu machen.