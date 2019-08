Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart will im Spiel gegen den FC St. Pauli heute den zweiten Heimsieg in dieser Saison feiern. Nach dem 2:1 zum Saisonauftakt gegen Hannover 96 und dem 2:2 beim 1. FC Heidenheim ist der Bundesliga-Absteiger in der neuen Spielzeit noch ohne Niederlage. Gegner St. Pauli gelang dagegen bisher in zwei Partien nur ein Unentschieden.