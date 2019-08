VfB Stuttgart bestätigt Interesse an Stürmer Wamangituka

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hofft auf eine Verpflichtung von Stürmer Silas Wamangituka vom französischen Zweitligisten Paris FC. "Die Konkurrenz ist groß. Zuversicht ist erst da, wenn alles unterschrieben ist", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Dienstag: "Wir sind in einer klaren Außenseiterposition. Wir sind der einzige Zweitligist im Rennen." Ein Transfer für die Offensive wäre beim schwäbischen Fußball-Zweitligisten auch eine Reaktion auf die Verletzung des neuen Angreifers Sasa Kalajdzic, der sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.