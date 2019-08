Stuttgart (dpa) - Trainer Tim Walter vom Zweitligisten VfB Stuttgart hat in seiner Kritik an der Schiedsrichterleistung nach dem 0:0 beim FC Erzgebirge Aue nachgelegt. "Ich weiß: Fehler sind menschlich. Aber dann kann man einfach mal sagen: 'Ja, ich habe Mist gebaut.' Dann ist das ganz normal", sagte der 43-Jährige am Samstag. Sanktionen seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befürchtet er nicht. "Ich habe nur meine Meinung gesagt. Wenn ich die nicht mehr sagen darf, dann höre ich lieber auf. Ich glaube, dass es normal ist, dass man seinem Unmut auch mal freien Lauf lässt. Ich habe niemanden beleidigt."