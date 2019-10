Stuttgart (dpa) - Der neue Torhüter Heinz Lindner hat es direkt in die Startelf des SV Wehen Wiesbaden geschafft. Der ehemalige österreichische Nationalkeeper, der erst am Mittwoch beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 erhalten hat, steht in der ersten Elf des Tabellenletzten für die Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart. Ersatztorhüter Lukas Watkowiak sitzt damit auch nach der langfristigen Verletzung von Jan-Christoph Bartels erneut nur auf der Bank.