Stuttgart (dpa/lsw) - Neuzugang Maxime Awoudja vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart ist überraschend in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft berufen worden. Der 21 Jahre alte Verteidiger ist einer von insgesamt 19 Debütanten im Aufgebot für das Testspiel gegen Griechenland am 5. September sowie das EM-Qualifikationsspiel in Wales am 10. September. Den von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz zusammengestellten Kader gab der DFB am Mittwoch bekannt.