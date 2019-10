Stuttgart (dpa) - Außenverteidiger Borna Sosa hat sich bei der ersten Saisonniederlage des VfB Stuttgart eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der Kroate war am Freitagabend beim 1:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden Mitte der zweiten Halbzeit nach einem harten Einsteigen von Wiesbadens Chato am Kopf getroffen worden. Anschließend musste er ins Krankenhaus gebracht werden, wie Trainer Tim Walter nach dem Spiel sagte. "Er hat definitiv eine Gehirnerschütterung", sagte der 43-Jährige. Kurz nach dem Zweikampf hatte Sosa zeitweise regungslos am Boden gelegen.

Auch VfB-Spielmacher Daniel Didavi verletzte sich. Aufgrund von Wadenproblemen war er bereits in der neunten Minute ausgewechselt worden. "Er hat vermutlich einen Muskelfaserriss, hoffentlich nichts Schlimmeres", sagte Walter.