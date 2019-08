Straßburg (dpa) - Eintracht Frankfurt geht hochkonzentriert in das Playoff-Hinspiel um den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase bei Racing Straßburg. "Es ist ein K.o.-Duell, bei dem sich in zwei Partien entscheidet, ob wir den ganzen Herbst international spielen. Wir wollen uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Frankfurt schaffen", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Mittwochabend. Für Torwart Kevin Trapp kommt die Partie an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) einem Achtelfinale gleich. "Wir müssen sehr gut vorbereitet und fokussiert sein", mahnte Trapp.