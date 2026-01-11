Fußball -Europameisterin Georgia Stanway wird Double-Gewinner FC Bayern nach dem Ende der Saison verlassen. Das teilten die Münchnerinnen am Samstag mit. Demnach werde die Engländerin ihren Vertrag nach vier Jahren nicht verlängern und sich einer neuen Herausforderung stellen. Georgia Stanway war 2022 zu den Bayern gewechselt.

„Ich bin dem Klub unglaublich dankbar für die vergangenen Jahre“, sagte Stanway, die in München drei Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel gewann: „Und zum Glück ist meine Zeit hier noch nicht vorbei. Die Entscheidung, München und meine Mannschaft zu verlassen, war unglaublich schwierig, ich habe sie mir definitiv nicht leicht gemacht.“ Nach Informationen der BBC soll Champions-League-Sieger FC Arsenal das Rennen um Stanway machen.