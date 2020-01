St. Petersburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sein letztes Testspiel im Trainingslager in den USA gegen Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt gewonnen. Die Hauptstädter siegten zum Abschluss des siebentägigen Aufenthalts am Mittwochabend (Ortszeit) in Florida mit 2:1 (0:0).

Für das Team von Trainer Jürgen Klinsmann traf Alexander Esswein doppelt. Zunächst ließ der Joker aus kurzer Distanz Eintracht-Keeper Kevin Trapp keine Abwehrmöglichkeit (71.), später verwandelte er vor 4623 Zuschauern einen Elfmeter (78.). Für die Hessen sorgte Timothy Chandler für den zwischenzeitlichen Ausgleich (73.).

Während Eintracht-Coach Adi Hütter im ersten Durchgang vielen Leistungsträgern vertraute und erst zur Halbzeit durchwechselte, ließ Klinsmann eine B-Elf auflaufen. Überschattet wurde das Spiel von zwei Verletzungen: Bei den Frankfurtern musste Daichi Kamada angeschlagen vom Feld, bei Berlin erwischte es Geburtstagskind Arne Maier. Die Diagnosen stehen noch aus.