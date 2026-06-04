Erstliga-Absteiger FC St. Pauli hat sich von seinem Trainer Alexander Blessin getrennt. Der 53-Jährige hatte bei den Hamburgern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Blessin war nach der Bundesliga-Rückkehr St. Paulis vor zwei Jahren als Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler gekommen. Neuer Coach soll nach übereinstimmenden Medienberichten Marcel Rapp werden. Der 47-Jährige war von 2021 bis Februar 2026 Trainer von Holstein Kiel, führte den Klub 2024 in die Bundesliga und durfte auch nach dem direkten Wiederabstieg zunächst bleiben. Als der nächste Abstieg in Liga drei drohte, trennten sich die Kieler von Rapp.